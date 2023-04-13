Суд отправил под домашний арест петербуржца, в чьей квартире пряталась Трепова

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест на два месяца Дмитрия Касинцева, в квартире которого пряталась совершившая теракт в центре Северной столицы Дарья Трепова.

"Суд, удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, сроком по 10.06.2023", — сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчину обвиняют в несообщении о преступлении, по этой статье ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.