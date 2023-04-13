В лесополосе под Истрой нашли ящик с гранатомётом
Найденный ящик с гранатомётом. Обложка © Telegram / Mash
Под Истрой в Московской области обнаружен ящик с гранатомётом. Как сообщает Mash, тайник находился вблизи садового товарищества "Квант" в деревне Деньково.
По данным Телеграм-канала, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют, кто зарыл в землю ящик с оружием и вообще пригодно ли оно для применения.
Ранее сообщалось, что в Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1. Однако позже выяснилось, что это муляж.