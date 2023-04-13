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13 апреля, 17:58

В лесополосе под Истрой нашли ящик с гранатомётом

<p>Найденный ящик с гранатомётом.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/43195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Найденный ящик с гранатомётом. Обложка © Telegram / Mash

Под Истрой в Московской области обнаружен ящик с гранатомётом. Как сообщает Mash, тайник находился вблизи садового товарищества "Квант" в деревне Деньково.

По данным Телеграм-канала, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют, кто зарыл в землю ящик с оружием и вообще пригодно ли оно для применения.

Арсенал с боеприпасами нашли в доме в Херсонской области

Арсенал с боеприпасами нашли в доме в Херсонской области

Ранее сообщалось, что в Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1. Однако позже выяснилось, что это муляж.

Наталья Исакова
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