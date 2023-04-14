КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 23:05

Установлена личность хирурга ВСУ, заявившего о вырезании органов у пленных

Хакеры выяснили личность хирурга ВСУ, заявившего об издевательствах над пленными

Российская хакерская группировка RaHDit заявила, что установила личность украинского хирурга, который на видео с удовольствием рассказывал, как издевался над российскими пленными, вырезал у них органы.

Сравнение фото с видео и снимков со страницы Андрея Дмитришина. Фото © RT

Сравнение фото с видео и снимков со страницы Андрея Дмитришина. Фото © RT

Как передаёт RT, хакеры выяснили, что это 37-летний Андрей Дмитришин, он родом из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Врач был участником боевых действий Киева в Донбассе, служил в Нацгвардии Украины в 2014–2015 годах.

Удалось выяснить, что Дмитришин использует в Сети разные имена. Так, в "Одноклассниках" он Иван Клищ, а на том самом видео представился Владимиром, а не Андреем.

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Ранее в соцсетях завирусилась запись, на которой украинец признаётся в жестоких издевательствах над пленными бойцами ВС РФ. Он похвастался, что изымает у них органы без обезболивающих и "балдеет от этого". Следственный комитет РФ начал проверку этих сведений.

Обложка ©

Кадр из распространённого в соцсетях видео

Андрей Григорьев
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