Установлена личность хирурга ВСУ, заявившего о вырезании органов у пленных

Российская хакерская группировка RaHDit заявила, что установила личность украинского хирурга, который на видео с удовольствием рассказывал, как издевался над российскими пленными, вырезал у них органы.

Сравнение фото с видео и снимков со страницы Андрея Дмитришина. Фото © RT

Как передаёт RT, хакеры выяснили, что это 37-летний Андрей Дмитришин, он родом из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Врач был участником боевых действий Киева в Донбассе, служил в Нацгвардии Украины в 2014–2015 годах.

Удалось выяснить, что Дмитришин использует в Сети разные имена. Так, в "Одноклассниках" он Иван Клищ, а на том самом видео представился Владимиром, а не Андреем.