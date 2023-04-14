Установлена личность хирурга ВСУ, заявившего о вырезании органов у пленных
Хакеры выяснили личность хирурга ВСУ, заявившего об издевательствах над пленными
Российская хакерская группировка RaHDit заявила, что установила личность украинского хирурга, который на видео с удовольствием рассказывал, как издевался над российскими пленными, вырезал у них органы.
Сравнение фото с видео и снимков со страницы Андрея Дмитришина. Фото © RT
Как передаёт RT, хакеры выяснили, что это 37-летний Андрей Дмитришин, он родом из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Врач был участником боевых действий Киева в Донбассе, служил в Нацгвардии Украины в 2014–2015 годах.
Удалось выяснить, что Дмитришин использует в Сети разные имена. Так, в "Одноклассниках" он Иван Клищ, а на том самом видео представился Владимиром, а не Андреем.
Ранее в соцсетях завирусилась запись, на которой украинец признаётся в жестоких издевательствах над пленными бойцами ВС РФ. Он похвастался, что изымает у них органы без обезболивающих и "балдеет от этого". Следственный комитет РФ начал проверку этих сведений.
Кадр из распространённого в соцсетях видео