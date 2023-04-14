В африканской стране объявили всеобщую мобилизацию

Власти Буркина-Фасо, которая находится на Западе Африки, объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами. Об этом сообщает агентство France-Presse.

"(Власти) Буркина-Фасо объявили в четверг "всеобщую мобилизацию", чтобы предоставить государству "все необходимые средства" для борьбы с чередой нападений джихадистов", — передаёт AFP со ссылкой на заявление правительства страны.

Оно сообщает, что целью такой экстренной меры стало создание "правовой основы для всех действий, которые будут предприняты" против террористов. В кабмине добавили, что "спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей".

Буркина-Фасо с 2015 года стала для Западной Африки эпицентром террористической активности. Там действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре" — местная структура ИГИЛ*. С 2015 года от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тысяч гражданских и военных. подсчитали неправительственные организации.

Напомним, в январе этого года правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных. Уже в феврале ВС Пятой Республики официально закончили операцию в рамках миссии abre на территории этой страны.