В Германии и Польше ограничили доступ к посту Медведева в Twitter об Украине

Напомним, 8 апреля Медведев опубликовал во "ВКонтакте" и в "Твиттере" большую запись. Пост он разбил на шесть пунктов, в которых привёл аргументы в пользу того, что Украина никому не нужна. Медведев подчеркнул, что рано или поздно граждане США спросят со своего истеблишмента, почему он занимается "неведомой им страной", а не внутриамериканскими проблемами, "и тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов". Один из пользователей призвал нового владельца "Твиттера" Илона Маска удалить этот пост, но тот отказался, сославшись на то, что все люди должны принимать решения самостоятельно, читая новости.