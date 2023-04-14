МО РФ опубликовало видео уничтожения украинской САУ польского производства Krab

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения в зоне СВО на Украине 155-миллиметорвой самоходной артиллерийской установки польского производства Krab. Кадры появились в телеграм-канале военного ведомства.

Минобороны показало, как из пушек "Рапира" бьют по пехоте ВСУ

Минобороны показало, как из пушек "Рапира" бьют по пехоте ВСУ

На видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной гаубицы, после чего по ней наносится удар высокоточным боеприпасом. Артустановка была уничтожена первым выстрелом.