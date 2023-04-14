МО РФ опубликовало видео уничтожения украинской САУ польского производства Krab
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения в зоне СВО на Украине 155-миллиметорвой самоходной артиллерийской установки польского производства Krab. Кадры появились в телеграм-канале военного ведомства.
Уничтожение САУ Krab. Видео © T.me / mod_russia
На видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной гаубицы, после чего по ней наносится удар высокоточным боеприпасом. Артустановка была уничтожена первым выстрелом.
Ранее российские военные одним попаданием уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Кадры ликвидации также публиковало Минобороны РФ.
T.me / mod_russia