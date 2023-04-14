Мишустин: Российская экономика справилась с основными вызовами
Российская экономика справилась с основными вызовами, в том числе с неизбежным спадом в 2022 году. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития.
Он отметил, что начиная со второго полугодия российская экономика вернулась на траекторию роста и с этим согласны даже за рубежом.
"Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России", — напомнил глава правительства.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".