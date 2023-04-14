КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 11:39

Мишустин: Российская экономика справилась с основными вызовами

Российская экономика справилась с основными вызовами, в том числе с неизбежным спадом в 2022 году. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития.

Он отметил, что начиная со второго полугодия российская экономика вернулась на траекторию роста и с этим согласны даже за рубежом.

"Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России", — напомнил глава правительства.

Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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