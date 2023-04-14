Мишустин: Российская экономика справилась с основными вызовами

Российская экономика справилась с основными вызовами, в том числе с неизбежным спадом в 2022 году. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития.

Он отметил, что начиная со второго полугодия российская экономика вернулась на траекторию роста и с этим согласны даже за рубежом.