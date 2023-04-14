Путин одобрил создание проекта системы безопасности в околоземном пространстве

"У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект. Я получил согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь", — отметил он в ходе Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский" в Калуге.