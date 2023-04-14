Путин одобрил создание проекта системы безопасности в околоземном пространстве
Глава "Роскосмоса" заявил, что Путин одобрил создание проекта "Млечный путь"
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи 12 апреля одобрил создание проекта системы обеспечения безопасности деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь".
"У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект. Я получил согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь", — отметил он в ходе Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский" в Калуге.
Ранее Лайф писал, что 12 апреля Путин одобрил создание Российской орбитальной станции. По словам президента, она станет форпостом страны в космосе.