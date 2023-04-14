Сборной Украины по футболу могут запретить участвовать в Евро-2024
Украинская федерация решит вопрос об участии сборной в отборе на Евро-2024
Украинская ассоциация футбола примет решение по поводу снятия сборной с отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщил замминистра спорта Незалежной Матвей Бедный. По его словам, сейчас есть время для того, чтобы "выверить позиции".
"Насколько мне известно, они (спортсмены. — Прим. Лайфа) будут соревноваться в разных группах и не будут непосредственно пересекаться с командой Белоруссии, будем смотреть", — отметил он в эфире телеканала "Рада".
Ранее Лайф писал, что на Украине опубликовали приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования. Экс-биатлонист Васильев заявил, что Украина такими действиями стреляет себе в ногу.
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