Сборной Украины по футболу могут запретить участвовать в Евро-2024

Украинская ассоциация футбола примет решение по поводу снятия сборной с отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщил замминистра спорта Незалежной Матвей Бедный. По его словам, сейчас есть время для того, чтобы "выверить позиции".