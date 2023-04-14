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14 апреля, 14:57

Политолог назвал заявление Орбана о "несуществующей" Украине отстаиванием суверенитета Венгрии

Политолог Асафов: Позицией по Украине Орбан отстаивает суверенитет Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказыванием об Украине показал позицию своей страны и её суверенитет. Он говорит вещи, которые обычно произносят люди с медийным, но не политическим статусом. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Асафов.

"И он здесь, конечно, показывает, что у Венгрии своя позиция, они понимают, к чему это (спонсирование Украины Европой) ведёт и что это истощает европейскую экономику. Он практически прямо об этом говорит, он также указывает на ошибочность санкций, но в данном случае он сосредотачивается на экономическом аспекте, говоря о том, что в принципе с точки зрения финансовой самостоятельности Украина в этом смысле нежизнеспособна", — отметил эксперт.

Политолог также добавил, что заявление Орбана о необходимости прекращения спонсирования Украины Западом и США может получить множество реакций с их стороны. Несмотря на правдивость такой позиции, она может показаться им неприятной.

"Но таким образом он защищает своё право на суверенное решение, например, о продолжении закупки в России газа, несмотря на остальные мнения по этому вопросу и, собственно, штрафы, которые у него уже есть от Евросоюза и те, которые будут", — заключил Асафов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной. Он также заявил, что конфликт там прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничным и антиукраинским заявление венгерского премьера. Медведев похвалил Орбана за высказывание об Украине.

Обложка ©

Getty Images / Janos Kummer

Илья Лапушенко
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