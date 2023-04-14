Политолог назвал заявление Орбана о "несуществующей" Украине отстаиванием суверенитета Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказыванием об Украине показал позицию своей страны и её суверенитет. Он говорит вещи, которые обычно произносят люди с медийным, но не политическим статусом. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Асафов.

"И он здесь, конечно, показывает, что у Венгрии своя позиция, они понимают, к чему это (спонсирование Украины Европой) ведёт и что это истощает европейскую экономику. Он практически прямо об этом говорит, он также указывает на ошибочность санкций, но в данном случае он сосредотачивается на экономическом аспекте, говоря о том, что в принципе с точки зрения финансовой самостоятельности Украина в этом смысле нежизнеспособна", — отметил эксперт.

Политолог также добавил, что заявление Орбана о необходимости прекращения спонсирования Украины Западом и США может получить множество реакций с их стороны. Несмотря на правдивость такой позиции, она может показаться им неприятной.