Политолог назвал заявление Орбана о "несуществующей" Украине отстаиванием суверенитета Венгрии
Политолог Асафов: Позицией по Украине Орбан отстаивает суверенитет Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказыванием об Украине показал позицию своей страны и её суверенитет. Он говорит вещи, которые обычно произносят люди с медийным, но не политическим статусом. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Асафов.
"И он здесь, конечно, показывает, что у Венгрии своя позиция, они понимают, к чему это (спонсирование Украины Европой) ведёт и что это истощает европейскую экономику. Он практически прямо об этом говорит, он также указывает на ошибочность санкций, но в данном случае он сосредотачивается на экономическом аспекте, говоря о том, что в принципе с точки зрения финансовой самостоятельности Украина в этом смысле нежизнеспособна", — отметил эксперт.
Политолог также добавил, что заявление Орбана о необходимости прекращения спонсирования Украины Западом и США может получить множество реакций с их стороны. Несмотря на правдивость такой позиции, она может показаться им неприятной.
"Но таким образом он защищает своё право на суверенное решение, например, о продолжении закупки в России газа, несмотря на остальные мнения по этому вопросу и, собственно, штрафы, которые у него уже есть от Евросоюза и те, которые будут", — заключил Асафов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной. Он также заявил, что конфликт там прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничным и антиукраинским заявление венгерского премьера. Медведев похвалил Орбана за высказывание об Украине.
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