Силуанов: Минфин рассчитывает на введение регулирования майнинга в России

Минфин России рассчитывает на введение в стране регулирования майнинговой деятельности уже в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. О развитии цифровых финансов в РФ министр сказал во время совместного расширенного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития.

"Отдельная задача — это развитие цифровых финансов. Регулирование майнинговой деятельности, включая применение цифровых валют для международных расчётов, развитие цифровых прав для привлечения инвестиций. Всё это в наших планах", — сказал он.