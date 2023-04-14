Силуанов: Минфин рассчитывает на введение регулирования майнинга в России
Минфин России рассчитывает на введение в стране регулирования майнинговой деятельности уже в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. О развитии цифровых финансов в РФ министр сказал во время совместного расширенного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития.
"Отдельная задача — это развитие цифровых финансов. Регулирование майнинговой деятельности, включая применение цифровых валют для международных расчётов, развитие цифровых прав для привлечения инвестиций. Всё это в наших планах", — сказал он.
Напомним, в декабре прошлого года Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о легализации майнинга криптовалют. Вслед за его принятием требования к деятельности занятых в этой сфере лиц и организаций будет выставлять кабмин после консультаций с Банком России, а осуществлять надзор — уполномоченный правительством орган. В марте депутат Анатолий Аксаков допустил, вероятность того, что криптовалюты будут учитываться в информационных системах.