КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 13:39

Силуанов: Минфин рассчитывает на введение регулирования майнинга в России

Минфин России рассчитывает на введение в стране регулирования майнинговой деятельности уже в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. О развитии цифровых финансов в РФ министр сказал во время совместного расширенного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития.

"Отдельная задача — это развитие цифровых финансов. Регулирование майнинговой деятельности, включая применение цифровых валют для международных расчётов, развитие цифровых прав для привлечения инвестиций. Всё это в наших планах", — сказал он.

Набиуллина: Центробанк готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах

Набиуллина: Центробанк готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах

Напомним, в декабре прошлого года Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о легализации майнинга криптовалют. Вслед за его принятием требования к деятельности занятых в этой сфере лиц и организаций будет выставлять кабмин после консультаций с Банком России, а осуществлять надзор — уполномоченный правительством орган. В марте депутат Анатолий Аксаков допустил, вероятность того, что криптовалюты будут учитываться в информационных системах.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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