Разведчик ВСУ рассказал, как в Артёмовске его приняли за русского
Боец ВСУ рассказал, как жительница Артёмовска радостно приняла его за русского
Жительница Артёмовска, за который уже несколько месяцев идут ожесточённые бои, обрадовалась бойцу ВСУ, перепутав его с российским солдатом. Об этом на ютуб-канале украинской радиостанции Radio NV рассказал командир аэроразведки ВСУ Вячеслав Воробьёв.
"Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала, была довольная и счастливая, однако, когда она поняла, что я военный ВСУ, то не очень она обрадовалась этому", — признался он.
При этом Воробьёв уточнил, что в тот момент на нём отсутствовали отличительные знаки украинской армии.
На днях, как известно, в Артёмовске побывал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что под контролем российских сил находится уже более 75% города, но о полном освобождении населённого пункта говорить всё же рано. По его словам, ожесточённые бои в западной части Артёмовска продолжаются.
Getty Images / Spencer Platt