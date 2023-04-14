Жительница Артёмовска, за который уже несколько месяцев идут ожесточённые бои, обрадовалась бойцу ВСУ, перепутав его с российским солдатом. Об этом на ютуб-канале украинской радиостанции Radio NV рассказал командир аэроразведки ВСУ Вячеслав Воробьёв.

"Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала, была довольная и счастливая, однако, когда она поняла, что я военный ВСУ, то не очень она обрадовалась этому", — признался он.

При этом Воробьёв уточнил, что в тот момент на нём отсутствовали отличительные знаки украинской армии.