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14 апреля, 21:41

Попечительский совет храма Святой Нины в Петербурге возглавил Бастрыкин

Попечительский совет храма Святой равноапостольной Нины в Санкт-Петербурге возглавил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также у проекта появился свой сайт и была представлена уникальная икона святой Нины, парящей над городом в блокадные годы. Предполагается, что она станет символом храма.

"Приход сформирован. Мы получили благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Нас поддерживает администрация Петербурга и Фрунзенского района. Уверен, храм-памятник станет для всех узнаваемым символом города", — рассказал газете "Петербургский дневник" настоятель будущего храма Артемий Наумов.

По периметру храма святой Нины в Санкт-Петербурге хотят начертать имена жертв блокады

По периметру храма святой Нины в Санкт-Петербурге хотят начертать имена жертв блокады

Напомним, в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя святой равноапостольной Нины, которая будет посвящена снятию блокады Ленинграда. Уже известно, как именно храм будет выглядеть.

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80hram.ru

Анатолий Симоненко
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