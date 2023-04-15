Попечительский совет храма Святой Нины в Петербурге возглавил Бастрыкин
Попечительский совет храма Святой равноапостольной Нины в Санкт-Петербурге возглавил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также у проекта появился свой сайт и была представлена уникальная икона святой Нины, парящей над городом в блокадные годы. Предполагается, что она станет символом храма.
"Приход сформирован. Мы получили благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Нас поддерживает администрация Петербурга и Фрунзенского района. Уверен, храм-памятник станет для всех узнаваемым символом города", — рассказал газете "Петербургский дневник" настоятель будущего храма Артемий Наумов.
Напомним, в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя святой равноапостольной Нины, которая будет посвящена снятию блокады Ленинграда. Уже известно, как именно храм будет выглядеть.
80hram.ru