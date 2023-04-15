Попечительский совет храма Святой Нины в Петербурге возглавил Бастрыкин

Попечительский совет храма Святой равноапостольной Нины в Санкт-Петербурге возглавил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также у проекта появился свой сайт и была представлена уникальная икона святой Нины, парящей над городом в блокадные годы. Предполагается, что она станет символом храма.