КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 14:52

Бойцов СВО в Светлую седмицу угостят освящёнными патриархом Кириллом куличами

Освящённые патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи доставят российским военнослужащим в зоне проведения СВО, а также в военные госпитали и жителям Донбасса. Богослужение прошло в субботу в храме Христа Спасителя, освящение — на восточном стилобате.

"Участники молодёжного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик", говорится в сообщении пресс-службы РПЦ.

Оставшаяся часть куличей достанется солдатскому и офицерскому составам Краснознамённого ордена Октябрьской революции Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО.

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Лайф писал, что в Херсонской области отменят комендантский час в ночь с 15 на 16 апреля. Подобное решение приняли и в ЛНР, однако там оно коснётся только жителей некоторых районов.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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