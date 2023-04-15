Бойцов СВО в Светлую седмицу угостят освящёнными патриархом Кириллом куличами

Освящённые патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи доставят российским военнослужащим в зоне проведения СВО, а также в военные госпитали и жителям Донбасса. Богослужение прошло в субботу в храме Христа Спасителя, освящение — на восточном стилобате.

"Участники молодёжного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении пресс-службы РПЦ.