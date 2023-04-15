Бойцов СВО в Светлую седмицу угостят освящёнными патриархом Кириллом куличами
Освящённые патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи доставят российским военнослужащим в зоне проведения СВО, а также в военные госпитали и жителям Донбасса. Богослужение прошло в субботу в храме Христа Спасителя, освящение — на восточном стилобате.
"Участники молодёжного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении пресс-службы РПЦ.
Оставшаяся часть куличей достанется солдатскому и офицерскому составам Краснознамённого ордена Октябрьской революции Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО.
Лайф писал, что в Херсонской области отменят комендантский час в ночь с 15 на 16 апреля. Подобное решение приняли и в ЛНР, однако там оно коснётся только жителей некоторых районов.
ТАСС / Александр Река