Похитители потребовали у Мальмё выкуп в €100 тысяч за украденный нос Ибрагимовича

Монумент в родном городе нападающего "Милана" был установлен в октябре 2019 года, однако вскоре футболист стал совладельцем клуба "Хаммарбю", что категорически не понравилось фанатам "Мальмё". Уже 22 декабря они оставили бронзового Златана без носа. До этого болельщики надевали на голову статуи мусорный мешок, на руку вешали сиденье от унитаза и пытались отпилить ноги.