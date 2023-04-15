Похитители потребовали у Мальмё выкуп в €100 тысяч за украденный нос Ибрагимовича
СМИ: Властям Мальмё предложили выкупить украденный у статуи Ибрагимовича нос
Повреждённая статуя Златана Ибрагимовича. Обложка © ТАСС / PETTER ARVIDSON / imago-images.de
Неизвестные предложили властям города Мальмё (Швеция) вернуть украденный нос статуи футболиста Златана Ибрагимовича. Об этом пишет газета Sydsvenskan.
Монумент в родном городе нападающего "Милана" был установлен в октябре 2019 года, однако вскоре футболист стал совладельцем клуба "Хаммарбю", что категорически не понравилось фанатам "Мальмё". Уже 22 декабря они оставили бронзового Златана без носа. До этого болельщики надевали на голову статуи мусорный мешок, на руку вешали сиденье от унитаза и пытались отпилить ноги.
Теперь группа неизвестных, которая называет себя The Noze Club, готова вернуть пропавший нос властям Мальмё. Цена вопроса — 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей). Кстати, предложение поступило также мэру Милана.
Несколько лет назад немного похожая история приключилась в Подольске, где вандалы обезглавили алюминиевую копию Артёма Дзюбы. Зимой статую ждало другое испытание — огнём.