Школы Тернопольской области Украины оказались на грани закрытия

Общеобразовательной системе Тернопольской области Украины грозит оптимизация. Необходимость в ней возникла из-за значительного сокращения количества учеников — в начале учебного года местные учебные заведения недосчитались около 12 тысяч школьников, сообщила директор областного Департамента образования Ольга Хома, чьи слова приводит издание "Общественное".

Как пояснила чиновница, 9727 детей сейчас находятся за границей. Чуть более двух тысяч из них забрали заявления из украинских школ и получают образование в учебных заведениях других государств. Остальные учатся "дистанционно, экстернатом или по семейной форме". По мнению Хомы, сокращение числа учащихся может стать причиной закрытия школ.