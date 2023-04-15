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15 апреля, 17:05

Евразию тряхануло третье за день мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Индонезии

Третье за день мощное землетрясение произошло в Евразии. В этот раз подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы у побережья Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно сведениям учёных, эпицентр землетрясения залегал в 132 километрах к юго-востоку от города Бенкулу с населением около 309 тысяч человек. Очаг находился на глубине 66 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Угроза цунами не объявлялась.

В Турции сбылось предсказание учёного-провидца о мощном землетрясении на линии разлома

В Турции сбылось предсказание учёного-провидца о мощном землетрясении на линии разлома

Сегодня на расстоянии 50 километров от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,8. На полуострове несколькими часами ранее взрыв во время извержения вулкана Шивелуч разрушил большую часть его кратера.

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Андрей Бражников
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