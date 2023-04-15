Евразию тряхануло третье за день мощное землетрясение

Третье за день мощное землетрясение произошло в Евразии. В этот раз подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы у побережья Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно сведениям учёных, эпицентр землетрясения залегал в 132 километрах к юго-востоку от города Бенкулу с населением около 309 тысяч человек. Очаг находился на глубине 66 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Угроза цунами не объявлялась.