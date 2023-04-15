В "Спартаке" пролили свет на будущее Крала и Кофрие
Мележиков признался, что Крала и Кофрие "не горят желанием" возвращаться
Игроки "Спартака" Максимилиано Кофрие и Алекс Крал. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков пролил свет на вопрос будущего полузащитника Алекса Крала и защитника Максимилиано Кофрие. По его словам, клуб заинтересован в том, чтобы им было комфортно.
"Они игроки аренды. Они должны вернуться. Заинтересован ли в этом клуб? Мы заинтересованы в том, чтобы игрокам было комфортно. Возвращаться они не горят желанием", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Крал перешёл в "Спартак" в 2019 году. Он побывал в аренде у "Вест Хэма", а в июле 2022-го стал игроком "Шальке" на правах аренды. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2024 года.
Кофрие перешёл в аренду в "Клермон" в августе 2022 года, его контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2025 года.
Лайф писал, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль женился на своей невесте Алехандре в Москве. После этого молодожёны посетили Красную площадь, а в клубе пожелали им всего самого наилучшего.