В "Спартаке" пролили свет на будущее Крала и Кофрие

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков пролил свет на вопрос будущего полузащитника Алекса Крала и защитника Максимилиано Кофрие. По его словам, клуб заинтересован в том, чтобы им было комфортно.

"Они игроки аренды. Они должны вернуться. Заинтересован ли в этом клуб? Мы заинтересованы в том, чтобы игрокам было комфортно. Возвращаться они не горят желанием", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Крал перешёл в "Спартак" в 2019 году. Он побывал в аренде у "Вест Хэма", а в июле 2022-го стал игроком "Шальке" на правах аренды. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2024 года.

Кофрие перешёл в аренду в "Клермон" в августе 2022 года, его контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2025 года.