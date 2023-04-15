Российских пятиборцев не вернут на международные соревнования в ближайшее время
Российских пятиборцев не допустят до международных соревнований в ближайшем будущем, следует из ответа пресс-службы Международного союза современного пятиборья на соответствующий вопрос газеты "Спорт-Экспресс". Там заявили, что приняли к сведению последние рекомендации Международного олимпийского комитета.
"UIPM внимательно рассмотрит рекомендации в контексте нашего спорта. Поскольку процесс продолжается, изменений в нынешних защитных мерах UIPM не будет", — заявил сотрудник пресс-службы Ник Доус.
Издание обратило внимание на принадлежность многих российских пятиборцев к силовым структурам, что может создать проблемы в вопросе их возвращения на международные соревнования.
Напомним, МОК рекомендовал допустить до международных соревнований россиян, но только в нейтральном статусе и только тех, кто осудил СВО и не принадлежит к силовым ведомствам. Также для представителей России и Белоруссии закрыт доступ к командным соревнованиям. В МИД РФ посчитали рекомендации "экспериментом над человечностью".
ТАСС / Егор Алеев