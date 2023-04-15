КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 18:08

Российских пятиборцев не вернут на международные соревнования в ближайшее время

Российских пятиборцев не допустят до международных соревнований в ближайшем будущем, следует из ответа пресс-службы Международного союза современного пятиборья на соответствующий вопрос газеты "Спорт-Экспресс". Там заявили, что приняли к сведению последние рекомендации Международного олимпийского комитета.

"UIPM внимательно рассмотрит рекомендации в контексте нашего спорта. Поскольку процесс продолжается, изменений в нынешних защитных мерах UIPM не будет", заявил сотрудник пресс-службы Ник Доус.

Издание обратило внимание на принадлежность многих российских пятиборцев к силовым структурам, что может создать проблемы в вопросе их возвращения на международные соревнования.

FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников к соревнованиям в конце мая

FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников к соревнованиям в конце мая

Напомним, МОК рекомендовал допустить до международных соревнований россиян, но только в нейтральном статусе и только тех, кто осудил СВО и не принадлежит к силовым ведомствам. Также для представителей России и Белоруссии закрыт доступ к командным соревнованиям. В МИД РФ посчитали рекомендации "экспериментом над человечностью".

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ТАСС / Егор Алеев

Матвей Константинов
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