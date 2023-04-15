В США раскрыли главную тайну Пентагона о сражении за Артёмовск
Экс-разведчик США Риттер уличил Пентагон в сокрытии масштабов битвы за Артёмовск
Боец ЧВК "Вагнер" у дома, разрушенного в результате обстрела в Артёмовске. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак
Шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно умалчивает факты о ключевом значении битвы за Артёмовск (Бахмут), 80% которого уже находится под контролем сил РФ. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что если какая-то армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте", — пояснил экс-разведчик.
Риттер придерживается аналогичного с президентом Украины Владимиром Зеленским мнения о том, что в случае поражения ВСУ в Артёмовске мировое сообщество начнёт более активно подталкивать Киев к миру с Россией. Американский офицер объяснил, что данное сражение гораздо масштабнее по значению, чем Остин может публично признать.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских военных находится 80% территории города. А врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что в городе зачищены от сил ВСУ все административные здания.