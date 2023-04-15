Шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно умалчивает факты о ключевом значении битвы за Артёмовск (Бахмут), 80% которого уже находится под контролем сил РФ. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что если какая-то армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте", — пояснил экс-разведчик.