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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 18:41
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В США раскрыли главную тайну Пентагона о сражении за Артёмовск

Экс-разведчик США Риттер уличил Пентагон в сокрытии масштабов битвы за Артёмовск

Боец ЧВК "Вагнер" у дома, разрушенного в результате обстрела в Артёмовске. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Боец ЧВК "Вагнер" у дома, разрушенного в результате обстрела в Артёмовске. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно умалчивает факты о ключевом значении битвы за Артёмовск (Бахмут), 80% которого уже находится под контролем сил РФ. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что если какая-то армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте", — пояснил экс-разведчик.

Риттер придерживается аналогичного с президентом Украины Владимиром Зеленским мнения о том, что в случае поражения ВСУ в Артёмовске мировое сообщество начнёт более активно подталкивать Киев к миру с Россией. Американский офицер объяснил, что данное сражение гораздо масштабнее по значению, чем Остин может публично признать.

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под контроль два квартала Артёмовска
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под контроль два квартала Артёмовска

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских военных находится 80% территории города. А врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что в городе зачищены от сил ВСУ все административные здания.

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Андрей Бражников
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