Андрей Рублёв сыграет с датчанином Руне в финале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Встреча состоится в воскресенье, 16 апреля, и начнётся в 15:30 по московскому времени.

В полуфинале россиянин переиграл американца Тейлора Фрица со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Руне в своём поединке победил итальянца Янника Синнера (1:6, 7:5, 7:5).

Для Рублёва, идущего на шестом месте в мировом рейтинге, этот финал станет 19-м в карьере и третьим на турнирах серии "Мастерс". По мнению спортсмена, его соперник действительно хорошо разбирается в игре, много двигается, а также обладает большим талантом и чутьём.

"У сетки Руне хорош. Нужно пропустить эти три-четыре удара, чтобы иметь возможность задавать свой ритм и диктовать свой стиль игры", — сказал теннисист.