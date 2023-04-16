Британцев привело в ярость селфи Байдена с ирландским политиком вместо беседы с Сунаком

Британцы раскритиковали селфи американского президента Джо Байдена с бывшим главой ирландской националистической партии "Шинн Фейн" Джерри Адамсом. Читатели Daily Mail заявили, что позорящий страну лидер за один визит умудрился испортить отношения между США и Великобританией.

Речь идёт о снимке Байдена, который был сделан в ходе визита политика в ирландский парламент в Дублине. Автор статьи отметил, что многие британцы считают Адамса членом Ирландской республиканской армии (ИРА). К слову, когда в 1980-х Байден занимал пост сенатора, то описывал отношение Лондона к Северной Ирландии как "абсолютно возмутительное", а также выступал против экстрадиции членов ИРА из США в Британию.

"Меня тошнит от вида Джерри Адамса, из-за которого подняли такой шум, в то время как у Байдена даже не хватило порядочности завязать светскую беседу с [премьер-министром Британии] Риши Сунаком, эта фотография ясно показывает, чему предан Байден", — заявил пользователь с ником Jasperthedawg.

Пользователь cliff 808 отметил, что антибританская позиция хорошо известна всему государству, а Riley123 указал, что "сонный Джо" полностью симпатизирует ИРА. Dimdom70 также напомнил, что раньше власти даже проводили благотворительные мероприятия, собирая для них деньги.

"Древнее ископаемое думает, что является частью славной борьбы за свободу, а не тем, чем он на самом деле является, делая селфи с гангстерами, скрывающимися за политикой", — подчеркнул Antibloke.