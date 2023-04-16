Более 40 тысяч человек подхватили тропическую лихорадку в Аргентине

В этом году в Аргентине зафиксировали свыше 40 тысяч случаев заражения тропической лихорадкой денге. Это следует из пресс-релиза Минздрава страны.

"К 14-й эпидемиологической неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", — отмечается в сообщении.

Как объяснили специалисты ВОЗ, для лихорадки нет специального лечения. При этом на сегодняшний день есть четыре серотипа вируса, каждым из которых можно заразиться и в общей сложности переболеть четыре раза.