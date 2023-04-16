КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 10:01

Более 40 тысяч человек подхватили тропическую лихорадку в Аргентине

Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Аргентине

В этом году в Аргентине зафиксировали свыше 40 тысяч случаев заражения тропической лихорадкой денге. Это следует из пресс-релиза Минздрава страны.

"К 14-й эпидемиологической неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", — отмечается в сообщении.

Как объяснили специалисты ВОЗ, для лихорадки нет специального лечения. При этом на сегодняшний день есть четыре серотипа вируса, каждым из которых можно заразиться и в общей сложности переболеть четыре раза.

Учёные подняли панику из-за сверхустойчивых к ядам комаров-мутантов

Учёные подняли панику из-за сверхустойчивых к ядам комаров-мутантов

Ранее заболевшие были выявлены и в России. В феврале два случая лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае, а позже — ещё три. Среди заболевших есть ребёнок. Известно, что все пациенты посещали Таиланд.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • аргентина
  • лихорадкаденге
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров