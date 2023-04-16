Лыжник Устюгов стал чемпионом России в супермарафоне на 70 км

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем. Соревнование стало последним стартом в программе чемпионата России и прошло сегодня, 16 апреля, в Мончегорске.

31-летний лыжник, представлявший Ханты‑Мансийский автономный округ, стал первым, пройдя дистанцию за 2 часа 34 минуты 55,3 секунды. Всего на 4,1 секунды оказался медленнее Дмитрий Кондрашов из Москвы. Третье место досталось Сергею Волкову из Татарстана (+47,5).