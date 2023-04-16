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16 апреля, 10:55

Лыжник Устюгов стал чемпионом России в супермарафоне на 70 км

Лыжник Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России

<p>Обложка © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем. Соревнование стало последним стартом в программе чемпионата России и прошло сегодня, 16 апреля, в Мончегорске.

31-летний лыжник, представлявший Ханты‑Мансийский автономный округ, стал первым, пройдя дистанцию за 2 часа 34 минуты 55,3 секунды. Всего на 4,1 секунды оказался медленнее Дмитрий Кондрашов из Москвы. Третье место досталось Сергею Волкову из Татарстана (+47,5).

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А ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям на ближайшем заседании совета организации. Оно запланировано на конец мая.

Андрей Бражников
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