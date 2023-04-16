Лыжник Устюгов стал чемпионом России в супермарафоне на 70 км
Лыжник Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Обложка © ТАСС / Сорокин Донат
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем. Соревнование стало последним стартом в программе чемпионата России и прошло сегодня, 16 апреля, в Мончегорске.
31-летний лыжник, представлявший Ханты‑Мансийский автономный округ, стал первым, пройдя дистанцию за 2 часа 34 минуты 55,3 секунды. Всего на 4,1 секунды оказался медленнее Дмитрий Кондрашов из Москвы. Третье место досталось Сергею Волкову из Татарстана (+47,5).
А ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям на ближайшем заседании совета организации. Оно запланировано на конец мая.