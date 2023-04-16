Футболист "Лацио" попал в страшное ДТП с трамваем в Риме

Нападающий итальянского футбольного клуба "Лацио" чемпион Европы 2020 года Чиро Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате ДТП в Риме. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Последствия столкновения автомобиля нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле с трамваем. Видео © Twitter / Get Italian Football News

"Медицинский персонал "Лацио" сообщает, что сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия футболист Чиро Иммобиле получил деформацию позвоночника и сложный перелом правого ребра", — говорится в сообщении.

Капитан "Лацио" остаётся под наблюдением врачей в отделении неотложной медицинской помощи. Телеканал Rai News 24 уточняет, что автомобиль Land Rover Defender, за рулём которого находился Иммобиле, столкнулся с трамваем. По данным СМИ, нескольких пассажиров общественного транспорта доставили в больницу. В машине также находились две дочери футболиста, по предварительным данным, они не пострадали. Как сообщает телеканал, в разговоре с полицией спортсмен заявил, что травмай якобы проехал на красный сигнал светофора.