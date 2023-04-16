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16 апреля, 15:02

Футболист "Лацио" попал в страшное ДТП с трамваем в Риме

Нападающий "Лацио" Иммобиле повредил позвоночник в результате ДТП с трамваем

Нападающий итальянского футбольного клуба "Лацио" чемпион Европы 2020 года Чиро Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате ДТП в Риме. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Последствия столкновения автомобиля нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле с трамваем. Видео © Twitter / Get Italian Football News

"Медицинский персонал "Лацио" сообщает, что сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия футболист Чиро Иммобиле получил деформацию позвоночника и сложный перелом правого ребра", — говорится в сообщении.

Капитан "Лацио" остаётся под наблюдением врачей в отделении неотложной медицинской помощи. Телеканал Rai News 24 уточняет, что автомобиль Land Rover Defender, за рулём которого находился Иммобиле, столкнулся с трамваем. По данным СМИ, нескольких пассажиров общественного транспорта доставили в больницу. В машине также находились две дочери футболиста, по предварительным данным, они не пострадали. Как сообщает телеканал, в разговоре с полицией спортсмен заявил, что травмай якобы проехал на красный сигнал светофора.

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Чиро Иммобиле 33 года. Он выступает за "Лацио" с 2016-го. В текущем сезоне форвард забил 12 голов в 30 матчах. На протяжении последних шести сезонов он становился лучшим бомбардиром команды. Также Иммобиле забил больше всех голов в истории клуба. В составе "Лацио" он дважды выиграл Суперкубок Италии и один раз победил в кубке. А вместе с национальной командой стал победителем чемпионата Европы.

Ранее в "Урале" отреагировали на приговор игроку клуба, осуждённому за смертельное ДТП с ребёнком. В Нидерландах Рая Влута приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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