В Белоруссии арестовали 18-летнего основателя Anonymous Russia
Хакеры Killnet заявили об аресте основателя Anonymous Russia в Белоруссии
В Белоруссии арестовали 18-летнего администратора телеграм-канала Anonymous Russia, входящего в сеть российских хакеров Killnet. Об этом сообщил основатель Killnet под никнеймом Killmilk в своём телеграм-канале.
Хакер решил деанонимизировать арестованного коллегу. По его словам, глава Anonymous Russia — 18-летний гражданин Белоруссии Арсений Елисеев по прозвищу Raty. После ареста он помещён в СИЗО-3 в Гомеле. А вот причина задержания не приводится.
"Арсений отличный парень, патриот, но был неаккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом", — объяснил основатель Killnet.
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