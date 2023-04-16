В Белоруссии арестовали 18-летнего основателя Anonymous Russia

В Белоруссии арестовали 18-летнего администратора телеграм-канала Anonymous Russia, входящего в сеть российских хакеров Killnet. Об этом сообщил основатель Killnet под никнеймом Killmilk в своём телеграм-канале.

Хакер решил деанонимизировать арестованного коллегу. По его словам, глава Anonymous Russia — 18-летний гражданин Белоруссии Арсений Елисеев по прозвищу Raty. После ареста он помещён в СИЗО-3 в Гомеле. А вот причина задержания не приводится.