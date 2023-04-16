КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 15:53

В Белоруссии арестовали 18-летнего основателя Anonymous Russia

Хакеры Killnet заявили об аресте основателя Anonymous Russia в Белоруссии

В Белоруссии арестовали 18-летнего администратора телеграм-канала Anonymous Russia, входящего в сеть российских хакеров Killnet. Об этом сообщил основатель Killnet под никнеймом Killmilk в своём телеграм-канале.

Хакер решил деанонимизировать арестованного коллегу. По его словам, глава Anonymous Russia — 18-летний гражданин Белоруссии Арсений Елисеев по прозвищу Raty. После ареста он помещён в СИЗО-3 в Гомеле. А вот причина задержания не приводится.

"Арсений отличный парень, патриот, но был неаккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом", — объяснил основатель Killnet.

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А ранее российская хакерская группировка Killnet анонсировала масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО. Позже хакеры отчитались, что парализовали 40% электронной инфраструктуры альянса.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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