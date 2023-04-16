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16 апреля, 16:28

Пушилин посетил пасхальную службу в храме Мариуполя

<p>Благодатный огонь в руках у Дениса Пушилина и Андрея Турчака. Обложка © <a href="https://t.me/pushilindenis/3340" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Пушилин Д.В.</p>

Благодатный огонь в руках у Дениса Пушилина и Андрея Турчака. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Врио главы ДНР Денис Пушилин встретил Пасху с жителями Мариуполя в одном из храмов освобождённого города. Вместе с ним на службе присутствовали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Зураб Макиев и Дмитрий Саблин.

  • Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
    Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
  • Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
    Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
  • Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
    Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
  • Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР
    Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР

Пасхальная служба в одном из храмов Мариуполя. Фото © Telegram / Администрация Главы ДНР

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При содействии "Единой России" в храм доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Лампады привезла в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного, после чего святыню отправили в храмы по всей стране.

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Благодатный огонь доставили и в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественный молебен по традиции приехал президент России Владимир Путин. Глава государства и предстоятель Русской православной церкви обменялись подарками. Они преподнесли друг другу пасхальные яйца.

Матвей Константинов
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