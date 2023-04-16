Пушилин посетил пасхальную службу в храме Мариуполя
Благодатный огонь в руках у Дениса Пушилина и Андрея Турчака. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Врио главы ДНР Денис Пушилин встретил Пасху с жителями Мариуполя в одном из храмов освобождённого города. Вместе с ним на службе присутствовали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Зураб Макиев и Дмитрий Саблин.
При содействии "Единой России" в храм доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Лампады привезла в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного, после чего святыню отправили в храмы по всей стране.
Благодатный огонь доставили и в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественный молебен по традиции приехал президент России Владимир Путин. Глава государства и предстоятель Русской православной церкви обменялись подарками. Они преподнесли друг другу пасхальные яйца.