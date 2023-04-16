Пушилин посетил пасхальную службу в храме Мариуполя

Врио главы ДНР Денис Пушилин встретил Пасху с жителями Мариуполя в одном из храмов освобождённого города. Вместе с ним на службе присутствовали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Зураб Макиев и Дмитрий Саблин.









При содействии "Единой России" в храм доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Лампады привезла в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного, после чего святыню отправили в храмы по всей стране.