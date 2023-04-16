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16 апреля, 16:42

Ревёт и грохочет: Извержение одного из самых опасных вулканов мира сняли на видео

В Мексике с рёвом и грохотом извергается вулкан Попокатепетль

В Мексике вновь проснулся один из крупнейших вулканов страны — Попокатепетль, находящийся в 70 километрах от Мехико. В Сети появились кадры извержения.

В Мексике извергается Попокатепетль. Видео © Twitter / Sanny Knabe

Дым и пепел с оглушительным звуком вылетают из жерла, и над вершиной начинает расползаться густое облако. Как сообщается, высота выбросов достигает 6700 метров. Вулкан уже несколько дней проявляет активность. Накануне он в течение часа выбрасывал пепел, всего за пару дней зафиксировано семь подобных извержений, уточнили в Национальном центре по предотвращению стихийных бедствий.

Жителям не советуют приближаться к горе ближе чем на 12 километров, а также под угрозой оказалась работа столичного аэропорта, который могут закрыть, если вулкан продолжит свою активность. Попокатепетль считается одним из самых опасных вулканов мира.

Вулкан Эбеко вслед за Шивелучем выбросил пепел

Вулкан Эбеко вслед за Шивелучем выбросил пепел

Ранее произошло мощное извержение дальневосточного вулкана — камчатского Шивелуча. Он выбросил пепел на высоту до 15–20 километров. Небо потемнело, пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления.

Обложка ©

Twitter / Sanny Knabe

Татьяна Миссуми
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