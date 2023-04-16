Ревёт и грохочет: Извержение одного из самых опасных вулканов мира сняли на видео

В Мексике вновь проснулся один из крупнейших вулканов страны — Попокатепетль, находящийся в 70 километрах от Мехико. В Сети появились кадры извержения.

В Мексике извергается Попокатепетль. Видео © Twitter / Sanny Knabe

Дым и пепел с оглушительным звуком вылетают из жерла, и над вершиной начинает расползаться густое облако. Как сообщается, высота выбросов достигает 6700 метров. Вулкан уже несколько дней проявляет активность. Накануне он в течение часа выбрасывал пепел, всего за пару дней зафиксировано семь подобных извержений, уточнили в Национальном центре по предотвращению стихийных бедствий.

Жителям не советуют приближаться к горе ближе чем на 12 километров, а также под угрозой оказалась работа столичного аэропорта, который могут закрыть, если вулкан продолжит свою активность. Попокатепетль считается одним из самых опасных вулканов мира.