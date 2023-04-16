Вулкан Эбеко вслед за Шивелучем выбросил пепел

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Сегодня в 14:30 (06:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту три километра", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние свыше пяти километров. По данным ЕДДС, в городе Северо-Курильске, который находится в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозы населению нет.