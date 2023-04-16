Вулкан Эбеко вслед за Шивелучем выбросил пепел
ГУ МЧС по Сахалину: Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра
Вулкан Эбеко на Сахалине выбросил столб пепла. Обложка © ГУ МЧС по Сахалинской области
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
Сегодня в 14:30 (06:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту три километра", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние свыше пяти километров. По данным ЕДДС, в городе Северо-Курильске, который находится в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозы населению нет.
Напомним, ранее произошло мощное извержение другого дальневосточного вулкана — камчатского Шивелуча. Утром 11 апреля (20:44 по Москве) он выбросил пепел, который поднялся на высоту до 15–20 километров. Небо потемнело, пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо ещё несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.