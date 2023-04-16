Лёгкие супы и компот: Соблюдавшим пост объяснили, как без вреда вернуться к привычному рациону

Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи нужно постепенно возвращаться к своему привычному рациону. Чтобы не навредить здоровью — в течение первой недели питаться маленькими порциями каждые три часа. Такие рекомендации приводит Роспотребнадзор.

Сначала стоит отдать предпочтение лёгким супам на овощном бульоне и нежирным сортам белой рыбы, которую лучше сочетать с тушёными овощами или рисом. Затем меню можно расширить за счёт мясных блюд, но не из свинины и говядины, а курицы и индейки.

Также важно в этот период соблюдать питьевой режим и употреблять не менее 30–50 миллилитров воды на один килограмм веса. При этом из напитков стоит отдать предпочтение негазированной минеральной воде, травяному чаю и компоту.

Булочки, пирожки, торты с кремом и различные изделия из теста желательно пока не включать в рацион. Роспотребнадзор предупреждает, что эти продукты способствуют быстрому повышению уровня глюкозы в крови и могут вызвать панкреатит, вздутие кишечника и обострение гастрита.