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16 апреля, 21:13

В США заявили, что стабилизировали отток средств из банков

Йеллен заявила о стабилизации оттока средств из банков после банкротства SVB

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN рассказала, что принятые властями меры стабилизировали отток средств из банков, который последовал вслед за банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

"Мы, разумеется, продолжаем внимательно следить за происходящим", — призналась она.

По словам Йеллен, американские банки пока ещё осторожны при выдаче кредитов, но в этом она не видит ничего драматичного. Министр уверена, что экономику США в перспективе ждёт умеренный рост при сохранении сильного рынка труда и снижении инфляции.

First Citizens Bank покупает все депозиты и кредиты обанкротившегося в США SVB

First Citizens Bank покупает все депозиты и кредиты обанкротившегося в США SVB

Напомним, в марте калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank. Он стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Также в этом месяце закрылся нью-йоркский Signature Bank.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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