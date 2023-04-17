В МИД РФ заявили об угрозе кризиса в мировой энергетике из-за безответственных решений
Посол Сентюрин: Политизация решений загоняет мировую энергетику в кризис
Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, что рискует перерасти в кризис. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
"В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования, по сути, антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".
Сентюрин объяснил, что решение стран ОПЕК+ уменьшить объёмы добычи нефти призвано урегулировать ситуацию. По словам посла, это вынужденные действия, ставящие целью привести к балансу спрос и предложение.
Ранее Лайф писал, что мониторинг ОПЕК+ подтвердил приверженность договорённостям, достигнутым на встрече в Вене в октябре 2022 года. Напомним, тогда участники альянса решили сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей от августовского уровня, чем расстроили президента США Джо Байдена.
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