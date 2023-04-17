Песков: США никогда не оставляли попыток по ведению разведки в России
США никогда не оставляли попыток по ведению разведки в России. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все эти попытки неизменно встречают "соответствующее противодействие".
"Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны. В данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", — указал представитель Кремля, комментируя последние публикации об утечках данных из российский структур.
К слову, Пентагон сейчас расследует собственную масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки стал военнослужащий ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик Джек Тейшейра.
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