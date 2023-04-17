Песков: США никогда не оставляли попыток по ведению разведки в России

США никогда не оставляли попыток по ведению разведки в России. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все эти попытки неизменно встречают "соответствующее противодействие".

"Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны. В данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", — указал представитель Кремля, комментируя последние публикации об утечках данных из российский структур.