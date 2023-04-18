Сборная Украины не будет сниматься с отбора на Евро-2024 из-за Белоруссии

Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сборная страны по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за участия команды Белоруссии. Его слова приводит издание "Суспiльне Спорт".

"Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу", — сказал чиновник.