Сборная Украины не будет сниматься с отбора на Евро-2024 из-за Белоруссии
Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сборная страны по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за участия команды Белоруссии. Его слова приводит издание "Суспiльне Спорт".
"Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу", — сказал чиновник.
Согласно жеребьёвке отбора на чемпионат Европы, Украина выступает в группе С с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. Белоруссия играет в составе группы I — со Швейцарией, Румынией, Косово, Андоррой и Израилем.
Ранее на Украине был опубликован приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования. Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что Украина такими действиями стреляет себе в ногу.