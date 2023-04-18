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17 апреля, 22:59

Сборная Украины не будет сниматься с отбора на Евро-2024 из-за Белоруссии

Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сборная страны по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за участия команды Белоруссии. Его слова приводит издание "Суспiльне Спорт".

"Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу", — сказал чиновник.

Согласно жеребьёвке отбора на чемпионат Европы, Украина выступает в группе С с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. Белоруссия играет в составе группы I — со Швейцарией, Румынией, Косово, Андоррой и Израилем.

Сборной Украины по футболу могут запретить участвовать в Евро-2024

Сборной Украины по футболу могут запретить участвовать в Евро-2024

Ранее на Украине был опубликован приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования. Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что Украина такими действиями стреляет себе в ногу.

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uaf.ua

Ольга Платонова
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