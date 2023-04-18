Гоблин Пучков объяснил, почему нельзя сравнивать пилота США Тейшейру со Сноуденом

Неизвестно, произошла ли утечка секретных документов Пентагона случайно, но если да, то ситуация вызывает немое изумление. Так в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков новость о том, что за слив этих данных ответственен 21-летний пилот ВВС США Джек Тейшейра.

Он отметил, что удивился, когда узнал возраст Тейшейры. Блогер задался вопросом, откуда у молодого американца допуск к документам государственной важности. Публицист даже предположил сначала, что Тейшейра состоит в чате, куда собеседники скидывают внутрисекретные документы.

"Это что вообще такое? То есть, если это не специально организованный слив, то немое изумление", — отметил он.

Гоблин Пучков также подчеркнул, что разница между Тейшейрой и бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом глобальная. Если последний копил информацию, чтобы показать, как это работает на различных уровнях, кто является главным и цепь команд, то в случае со слитыми документами Пентагона невозможно понять, было ли это намеренно.