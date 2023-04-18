КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 16:13

Стало известно, когда в Москве на месте KFC откроется первый Rostic’s

Первый ресторан Rostic’s вместо KFC откроется в Москве 25 апреля

Первый ресторан Rostic’s откроется на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве уже 25 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнёт свои двери после ребрендинга", — говорится в сообщении.

Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

Напомним, в октябре 2022 года американская компания Yum! Brands (владелец KFC) продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт Сервис". Заведения откроют под брендом Rostic's. Лайф также рассказывал о том, что бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва"

Наталья Исакова
  • Новости
  • kfc
  • Бизнес
  • Экономика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров