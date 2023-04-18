Стало известно, когда в Москве на месте KFC откроется первый Rostic’s
Первый ресторан Rostic’s вместо KFC откроется в Москве 25 апреля
Первый ресторан Rostic’s откроется на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве уже 25 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнёт свои двери после ребрендинга", — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2022 года американская компания Yum! Brands (владелец KFC) продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт Сервис". Заведения откроют под брендом Rostic's. Лайф также рассказывал о том, что бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети.
Агентство городских новостей "Москва"