На Камчатке и Курилах развёрнуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"
Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки развернули на Камчатке и Курильских островах береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Об этом сообщили в Минобороны России.
"В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развёрнуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что, как только экипажам пусковых установок "Бал" поступила команда, они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации. Преодолев более 30 километров и прибыв в указанные районы, военнослужащие начали развёртывание комплексов.
"Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По тревоге на пусковые позиции были выдвинуты и ракетные комплексы "Бастион", несущие дежурство на островах Матуа и Парамушир.
Напомним, "Бастионы" год назад были развёрнуты на острове Матуа. Там был создан автономный городок со всеми удобствами, чтобы военнослужащие могли нести круглогодичную службу. А в декабре эти ракетные комплексы заступили на дежурство на острове Парамушир.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ