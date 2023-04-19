На Камчатке и Курилах развёрнуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки развернули на Камчатке и Курильских островах береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развёрнуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что, как только экипажам пусковых установок "Бал" поступила команда, они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации. Преодолев более 30 километров и прибыв в указанные районы, военнослужащие начали развёртывание комплексов.

"Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По тревоге на пусковые позиции были выдвинуты и ракетные комплексы "Бастион", несущие дежурство на островах Матуа и Парамушир.