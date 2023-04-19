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19 апреля, 06:55

СК возбудил уголовное дело после исчезновения трёхлетней девочки в Балашихе

<p>Трёхлетняя Полина, которая пропала после смерти мамы в Балашихе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по </a><a href="https://t.me/gsuskmosobl/1192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московской</a><a href="https://t.me/gsuskmosobl/1192" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> области</a></p>

Трёхлетняя Полина, которая пропала после смерти мамы в Балашихе. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения трёхлетней Полины, тело матери которой нашли под окнами многоэтажки в Балашихе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Дело открыто по статье "Убийство". Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, в которой жили мать и дочь, прилегающую территорию к многоэтажному дому, канализационные коллекторы, побережье реки Пехорка. Вместе с тем были допрошены соседи и родственники. В настоящий момент выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В СК также добавили, что на теле матери малышки обнаружены травмы, характерные при падении с высоты, каких-либо других повреждений нет.

В ведомстве также указали номера телефонов, по которым можно сообщить о возможном местонахождении Полины: 8 (963) 728-95-43 (СО по Балашихе), 123, 8 (800) 707-79-78 (круглосуточный телефон "Ребёнок в опасности").

Погибшая в Балашихе женщина и её пропавшая дочь "жили аккуратненько", рассказали соседи

Погибшая в Балашихе женщина и её пропавшая дочь "жили аккуратненько", рассказали соседи

Напомним, по данным Лайфа, трёхлетняя Полина с матерью приехали из Луганска к родственникам. Женщина при этом страдала ПТСР, её тело нашли под окнами дома 18 апреля. Полина пропала в тот же день. Она худощавая, с русыми волосами, ростом около 100 см. Девочку сейчас ищут, задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтёры. Уже вся многоэтажка обследована — малышку там не нашли. Лайф опубликовал последнее видео с Полиной и её мамой.

Светлана Оперук
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