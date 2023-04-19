СК возбудил уголовное дело после исчезновения трёхлетней девочки в Балашихе

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения трёхлетней Полины, тело матери которой нашли под окнами многоэтажки в Балашихе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Дело открыто по статье "Убийство". Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, в которой жили мать и дочь, прилегающую территорию к многоэтажному дому, канализационные коллекторы, побережье реки Пехорка. Вместе с тем были допрошены соседи и родственники. В настоящий момент выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В СК также добавили, что на теле матери малышки обнаружены травмы, характерные при падении с высоты, каких-либо других повреждений нет.

В ведомстве также указали номера телефонов, по которым можно сообщить о возможном местонахождении Полины: 8 (963) 728-95-43 (СО по Балашихе), 123, 8 (800) 707-79-78 (круглосуточный телефон "Ребёнок в опасности").