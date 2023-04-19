В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы, арестован украинский агент

Российские силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма. Подозреваемого уже арестовали, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В Керчи предотвратили диверсию на энергетическом объекте. Видео © ЦОС ФСБ / Telegram / "Звезда"

"Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в сообщении.

Силовики провели обыск по адресу проживания мужчины, в ходе которого изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержавшие переписку с представителем украинских спецслужб, который координировал "его преступную деятельность". Подозреваемый арестован, ему предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии и незаконное хранение взрывчатки. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.