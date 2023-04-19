Люди, родившиеся в эти даты, особо ощутят на себе влияние завтрашнего солнечного затмения

Влияние солнечного затмения, которое пройдёт 20 апреля, могут особо почувствовать люди, рожденные в определённые даты. Об этом в беседе с "Москвой 24" сообщил астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По её словам, влияние затмения хоть и будет проявляться бурно и резко, но и закончится достаточно быстро. Особо его почувствуют люди, рождённые с 17 по 23 апреля, с 19 по 25 июля, с 20 по 26 октября и с 17 по 23 января. Но какого рода оно будет, можно сказать лишь при анализе натальной карты конкретного человека, добавила Файкина.

При этом уже 5 мая наступит лунное затмение. В связи с этим астролог рекомендует с 20 апреля по 5 мая не предпринимать ничего нового и не планировать на это время хирургических и косметологических операций.

"При этом период идеально подходит для решения задач прошлого: хорошо вернуться к делам незаконченным или требующим переосмысления. А учитывая, что сейчас на Солнце и Луну будет благоприятно влиять Юпитер, время поможет активным и решительным реализовать самые смелые планы", — поведала Файкина.

Как она уточнила, время будет удачным для воплощения идей, связанных с искусством, интеллектуальной творческой работой, религией. Также хорошо будет улаживать юридические формальности, решать правовые вопросы, в том числе подавать какие-либо иски. Кроме того, Файкина советует заняться планированием и постановкой целей с 07:17 20 апреля по 05:32 21-го (московское время). Это будет период новолуния, и его особое влияние поспособствует реализации всех намеченных планов.