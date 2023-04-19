Люди, родившиеся в эти даты, особо ощутят на себе влияние завтрашнего солнечного затмения
Астролог Файкина объяснила, кто особо ощутит на себе влияние солнечного затмения
Влияние солнечного затмения, которое пройдёт 20 апреля, могут особо почувствовать люди, рожденные в определённые даты. Об этом в беседе с "Москвой 24" сообщил астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
По её словам, влияние затмения хоть и будет проявляться бурно и резко, но и закончится достаточно быстро. Особо его почувствуют люди, рождённые с 17 по 23 апреля, с 19 по 25 июля, с 20 по 26 октября и с 17 по 23 января. Но какого рода оно будет, можно сказать лишь при анализе натальной карты конкретного человека, добавила Файкина.
При этом уже 5 мая наступит лунное затмение. В связи с этим астролог рекомендует с 20 апреля по 5 мая не предпринимать ничего нового и не планировать на это время хирургических и косметологических операций.
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"При этом период идеально подходит для решения задач прошлого: хорошо вернуться к делам незаконченным или требующим переосмысления. А учитывая, что сейчас на Солнце и Луну будет благоприятно влиять Юпитер, время поможет активным и решительным реализовать самые смелые планы", — поведала Файкина.
Как она уточнила, время будет удачным для воплощения идей, связанных с искусством, интеллектуальной творческой работой, религией. Также хорошо будет улаживать юридические формальности, решать правовые вопросы, в том числе подавать какие-либо иски. Кроме того, Файкина советует заняться планированием и постановкой целей с 07:17 20 апреля по 05:32 21-го (московское время). Это будет период новолуния, и его особое влияние поспособствует реализации всех намеченных планов.
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