Кремль ожидает провокаций против Минска из-за встречи Лукашенко с Пушилиным
Кремль предупредил о возможности украинских провокаций против Минска после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Как сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такого сценария исключать нельзя.
"Провокации исключать нельзя", — сказал представитель Кремля.
Напомним, прибыв в Минск 18 апреля, Пушилин встретился с Лукашенко. Последний от лица белорусского народа предложил Донецку помощь в восстановлении хозяйства и нормализации жизни людей. А Украина, возмущённая самим фактом такой встречи, решила отозвать из Белоруссии своего посла Игоря Кизима, правда пока лишь для консультаций.
ТАСС / БелТА / Николай Петров