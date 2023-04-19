КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 09:52

Кремль ожидает провокаций против Минска из-за встречи Лукашенко с Пушилиным

Кремль предупредил о возможности украинских провокаций против Минска после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Как сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такого сценария исключать нельзя.

"Провокации исключать нельзя", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, прибыв в Минск 18 апреля, Пушилин встретился с Лукашенко. Последний от лица белорусского народа предложил Донецку помощь в восстановлении хозяйства и нормализации жизни людей. А Украина, возмущённая самим фактом такой встречи, решила отозвать из Белоруссии своего посла Игоря Кизима, правда пока лишь для консультаций.

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ТАСС / БелТА / Николай Петров

Александр Юнашев
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  • Денис Пушилин
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