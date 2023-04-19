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19 апреля, 12:47

Еврокомиссия готовится ввести запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Polskie Radio 24: ЕК готова ввести запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Европейская комиссия (ЕК) готова ввести запрет на импорт зерна и другого продовольствия с Украины, сообщает Polskie Radio 24, ссылаясь на источник в Брюсселе.

"ЕК готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса", — говорится в сообщении издания.

По данным неназванного, но осведомлённого собеседника, детали запрета на импорт украинской сельхозпродукции будут обсуждаться на совещании еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса с министрами из Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши при участии профильных чиновников с Украины. Встреча состоится сегодня, 19 апреля.

Венгрия вслед за Польшей отказалась ввозить сельхозпродукцию с Украины

Венгрия вслед за Польшей отказалась ввозить сельхозпродукцию с Украины

Ранее Лайф писал, что власти Польши официально запретили ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины. Запрет Варшавы будет действовать до 30 июня 2023 года. Аналогичным образом решила поступить и Болгария.

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ТАСС / Михаил Почуев

Наталья Исакова
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