Еврокомиссия готовится ввести запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Европейская комиссия (ЕК) готова ввести запрет на импорт зерна и другого продовольствия с Украины, сообщает Polskie Radio 24, ссылаясь на источник в Брюсселе.

"ЕК готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса", — говорится в сообщении издания.

По данным неназванного, но осведомлённого собеседника, детали запрета на импорт украинской сельхозпродукции будут обсуждаться на совещании еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса с министрами из Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши при участии профильных чиновников с Украины. Встреча состоится сегодня, 19 апреля.