"Они устали": Политолог объяснил, почему Украине обещают вступление в НАТО после конфликта

Обещание президента Чехии Петра Павла, что НАТО подумает о вступлении Украины в альянс после окончания конфликта, указывает на усталость Европы. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Обещание [включить Украину в состав НАТО после завершения конфликта] звучит, потому что они (Чехия. — Прим. Лайфа) устали. Они теряют на этом деньги, от них постоянно что-то требуют, от них требуют всё больше расходов, требуют перевода заводов на военные рельсы, причём оплачивается это не всегда хорошо. От них требуют посылки добровольцев, от них требуют посылки командировочных, потому что нет украинских пилотов для передаваемой военной техники, нет украинских танкистов, которые могут командовать экипажами. И приходится посылать своих, а они не горят желанием", — отметил он.

Владимир Брутер подчеркнул при этом, что НАТО принимает решения по Украине, не советуясь с Чехией или какой-либо другой восточноевропейской страной. Темы о членстве Киева поднимаются "в очень узком составе".

"Восточные европейцы не хотят нигде видеть Украину, но вынуждены во всё это играть, потому что Вашингтон этого требует. Всё, что касается Украины, у них вызывает некое отторжение. Мы слышим от венгров и словаков, что они запретили ввоз продовольствия. Учитывая, что Румыния больше, чем другие восточноевропейские страны, зависит от Запада, то они не хотят принимать решение самостоятельно, скажем так", — добавил Брутер.