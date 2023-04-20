Россиянам напомнили сразу о двух укороченных рабочих неделях в мае

В мае дополнительными выходными днями для россиян станут 1, 8 и 9 мая. Об этом напомнил Минтруд в телеграм-канале. Там указали, что следующий месяц начнётся с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая.

"Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня — с 2 по 5 мая", — сказано в сообщении.