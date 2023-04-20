Россиянам напомнили сразу о двух укороченных рабочих неделях в мае
В Минтруде напомнили о дополнительных выходных 1, 8 и 9 мая
В мае дополнительными выходными днями для россиян станут 1, 8 и 9 мая. Об этом напомнил Минтруд в телеграм-канале. Там указали, что следующий месяц начнётся с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая.
"Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня — с 2 по 5 мая", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что следующие длинные дни отдыха продлятся с 6 по 9 мая, после чего будет рабочая неделя из трёх дней.
Ранее Лайф писал о том, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил губернаторам обращения от партии "Новые люди" с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями. Позже глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что Госдума не успеет рассмотреть данное предложение.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев