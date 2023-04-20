КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 08:15

Россиянам напомнили сразу о двух укороченных рабочих неделях в мае

В Минтруде напомнили о дополнительных выходных 1, 8 и 9 мая

В мае дополнительными выходными днями для россиян станут 1, 8 и 9 мая. Об этом напомнил Минтруд в телеграм-канале. Там указали, что следующий месяц начнётся с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая.

"Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня — с 2 по 5 мая", — сказано в сообщении.

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В ведомстве добавили, что следующие длинные дни отдыха продлятся с 6 по 9 мая, после чего будет рабочая неделя из трёх дней.

Ранее Лайф писал о том, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил губернаторам обращения от партии "Новые люди" с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями. Позже глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что Госдума не успеет рассмотреть данное предложение.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Илья Суриков
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