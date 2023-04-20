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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 11:56
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Путин оценил храбрость чиновников, отправившихся на СВО добровольцами

Путин: Чиновники, уехавшие в зону СВО, показали пример преданности Родине

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления акцентировал особое внимание на муниципальных добровольцах, принимающих участие в СВО на Украине.

"Среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там (в зоне СВО. — Прим. Лайфа), там, где трудно", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что отправившиеся на СВО чиновники "показали пример преданности Родине и её интересам". Именно они не испугались пойти на защиту исторических территорий нашей страны, а также жителей новых субъектов, которые долгие годы сражались с киевскими боевиками за право быть частью Русского мира.

Милонов признался, для чего взял отпуск в Госдуме и пошёл добровольцем в зону СВО
Милонов признался, для чего взял отпуск в Госдуме и пошёл добровольцем в зону СВО

А ранее Путин раскрыл, почему решил лично посетить штабы в зоне СВО. В частности, российский лидер отметил, что обстановка требует того, чтобы военные были на месте.


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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Демьянова
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