Путин оценил храбрость чиновников, отправившихся на СВО добровольцами
Путин: Чиновники, уехавшие в зону СВО, показали пример преданности Родине
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления акцентировал особое внимание на муниципальных добровольцах, принимающих участие в СВО на Украине.
"Среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там (в зоне СВО. — Прим. Лайфа), там, где трудно", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что отправившиеся на СВО чиновники "показали пример преданности Родине и её интересам". Именно они не испугались пойти на защиту исторических территорий нашей страны, а также жителей новых субъектов, которые долгие годы сражались с киевскими боевиками за право быть частью Русского мира.
А ранее Путин раскрыл, почему решил лично посетить штабы в зоне СВО. В частности, российский лидер отметил, что обстановка требует того, чтобы военные были на месте.
Telegram / "Кремль. Новости"