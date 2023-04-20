Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления акцентировал особое внимание на муниципальных добровольцах, принимающих участие в СВО на Украине.

"Среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там (в зоне СВО. — Прим. Лайфа), там, где трудно", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что отправившиеся на СВО чиновники "показали пример преданности Родине и её интересам". Именно они не испугались пойти на защиту исторических территорий нашей страны, а также жителей новых субъектов, которые долгие годы сражались с киевскими боевиками за право быть частью Русского мира.