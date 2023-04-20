Путин призвал чиновников не выносить решений, которые заведомо нельзя исполнить
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления призвал чиновников не выносить заведомо неисполнимых решений.
Президент отметил, что уже сейчас поднимаются вопросы, в частности, о налогах и штрафах, которые требуют серьёзной проработки. Но совершенно очевидно, что власти не должны создавать ситуаций, при которых "и исполнить то или иное решение нельзя, и не исполнить нельзя". По мнению главы государства, это ведёт только к снижению качества подготовки и исполнения тех или иных действий.
"И даже к дискредитации в известной степени деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных. Ну а чего, они выносят решения, которые исполнить невозможно, и не вынести не могут. С этим нужно, конечно, разобраться", — добавил Путин.
Ранее на этом же совещании Путин призвал чиновников не уповать на цифровизацию и активнее общаться с гражданами. Глава государства также заявил, что муниципальные власти обязаны знать о потребностях и нуждах каждой семьи участников СВО.