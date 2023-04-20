Путин призвал чиновников не выносить решений, которые заведомо нельзя исполнить

Президент отметил, что уже сейчас поднимаются вопросы, в частности, о налогах и штрафах, которые требуют серьёзной проработки. Но совершенно очевидно, что власти не должны создавать ситуаций, при которых "и исполнить то или иное решение нельзя, и не исполнить нельзя". По мнению главы государства, это ведёт только к снижению качества подготовки и исполнения тех или иных действий.