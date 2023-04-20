Невролог объяснила, где в организме человека живёт стресс
Врач Беленко заявила о негативном влиянии стресса на работу внутренних органов
Сильные переживания на нервной почве могут весьма негативно отразиться на здоровье человека. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" предупредила невролог-вегетолог Елена Беленко.
Высокий уровень стресса и нагрузки прямо влияют на работу внутренних органов, отметила специалист. По её словам, проблемы, связанные с нехваткой энергии, потливостью, учащённым сердцебиением, повышением артериального давления и тяжестью в животе, зависят от работы вегетативной нервной системы.
"При любом виде нагрузки (интеллектуальной, физической, эмоциональной) будут возникать изменения в работе вегетативных нервных центров. И чем сильнее нагрузка, тем больше обязанностей у нервных центров, тем выше напряжение в их работе", — пояснила Беленко.
Каждый нервный узел вегетативной нервной системы отвечает за работу конкретного органа. Врач уточнила, что симпатические узлы фильтруют входящие стрессовые сигналы, которые преобразуются в электрические импульсы. Как она указала, в норме, когда уходит стрессовая нагрузка, нервные узлы возвращаются в состояние обычной работы. Однако при накоплении стрессовой нагрузки деятельность вегетативных нервных узлов изменяется. Они приходят в состояние постоянного функционального напряжения, из-за чего возникают сбои в работе внутренних органов, подконтрольных симпатическим нервным узлам.
Для того чтобы узнать, какие именно узлы находятся в напряжённом состоянии, применяют инфракрасную термографию. На основании теплового портрета можно разработать план лечения пациента, переживающего стресс. Беленко заметила, что нервная система человека очень пластична и в ней всегда сохраняется способность к восстановлению спокойной работы.
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