Главу офиса президента Мали убили при вооружённом нападении

В Мали убит глава офиса временного президента республики Умар Траоре и ещё три человека. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на заявление канцелярии главы страны.

"Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода, <...> является одним из четырёх убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании", — говорится в публикации.

Указывается, что Умар Траоре находился в момент нападения в составе делегации, на которую напали из засады. Похороны политика прошли сегодня, 21 апреля. При этом не сообщаются детали инцидента, в том числе сведения, кто атаковал политика.