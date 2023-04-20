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20 апреля, 14:29

Главу офиса президента Мали убили при вооружённом нападении

В Мали убили главу офиса президента республики Траоре и ещё троих человек

В Мали убит глава офиса временного президента республики Умар Траоре и ещё три человека. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на заявление канцелярии главы страны.

"Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода, <...> является одним из четырёх убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании", — говорится в публикации.

Указывается, что Умар Траоре находился в момент нападения в составе делегации, на которую напали из засады. Похороны политика прошли сегодня, 21 апреля. При этом не сообщаются детали инцидента, в том числе сведения, кто атаковал политика.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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