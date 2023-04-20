Главу офиса президента Мали убили при вооружённом нападении
В Мали убили главу офиса президента республики Траоре и ещё троих человек
В Мали убит глава офиса временного президента республики Умар Траоре и ещё три человека. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на заявление канцелярии главы страны.
"Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода, <...> является одним из четырёх убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании", — говорится в публикации.
Указывается, что Умар Траоре находился в момент нападения в составе делегации, на которую напали из засады. Похороны политика прошли сегодня, 21 апреля. При этом не сообщаются детали инцидента, в том числе сведения, кто атаковал политика.
Ранее Лайф сообщал, что в Японии раздался громкий взрыв рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида. Неизвестный бросил к его ногам похожий на дымовую шашку предмет, который почти сразу сдетонировал. Политик не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Задержан 24-летний Рюдзи Кимура, при нём также был нож.
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