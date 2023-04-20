В Тульской области в результате ДТП перевернулся комплекс С-400

По данным телеграм-канала, 33-летний водитель не справился с управлением, из-за чего ЗРК опрокинулся в кювет. Изначально комплекс ехал в колонне из восьми машин, но потом отстал. Сам водитель серьёзно не пострадал, у него диагностировали перелом руки. Угрозы взрыва в результате инцидента нет.