КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 17:24
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В Тульской области в результате ДТП перевернулся комплекс С-400

В Тульской области перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 33-летний водитель не справился с управлением, из-за чего ЗРК опрокинулся в кювет. Изначально комплекс ехал в колонне из восьми машин, но потом отстал. Сам водитель серьёзно не пострадал, у него диагностировали перелом руки. Угрозы взрыва в результате инцидента нет.

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А 19 апреля в Тульской области нашли упавший беспилотник. Причём дрон был без каких-либо опознавательных знаков. По нашим данным, он пытался лететь на низкой высоте, из-за чего врезался в дерево. Также ранее стало известно, что аппарат был начинён боевым элементом весом до двух килограммов.

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LIFE / Сергей Дубровин

Наталья Исакова
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