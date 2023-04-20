Путин принял отставку Александра Усса и назначил врио главы Красноярского края

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона бывшего министра науки и образования Михаила Котюкова. Соответствующий указ опубликован 20 апреля, сообщили в Пресс-службе Президента РФ.

"В связи с заявлением губернатора Красноярского края Усса А.В. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края", — сказано в документе.